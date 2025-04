Tchad : la police met en garde contre les violences liées au phénomène d’« enlèvement de sexe»

Depuis quelques jours, un phénomène inquiétant, qualifié d’« enlèvement de sexe », se répand dans la cité capitale N’Djamena et certaines provinces du pays, semant une vive psychose dans les esprits et troublant la quiétude des populations.

Face à cette situation à l’origine de violence, la police apporte quelques précisions et rappelle les principes fondamentaux du vivre-ensemble et de l’État de droit. D’après le Porte-parole de la Police nationale, Paul Manga plusieurs cas où des individus, accusés d’être auteurs de ce phénomène, sont pris à partie par des foules en colère, parfois violemment agressés et dans certains cas, lynchés. « De tels actes, relevant de la justice populaire, sont non seulement contraires aux lois de la République mais compromettent sérieusement la paix sociale et la sécurité publique », souligne-t-il. Il condamne avec la plus grande fermeté toute forme de vindicte populaire et appelle la population à faire preuve de retenue, de vigilance et de responsabilité.

En conséquence, la direction générale de la police invite les citoyens, en cas de soupçons ou d’incidents liés à ce phénomène, à saisir immédiatement les services de sécurité les plus proches ou à alerter les autorités administratives par les voies officielles afin que les enquêtes nécessaires soient menées dans le strict respect des procédures légales.

Elle assure que des instructions claires ont été données à toutes les unités territoriales pour prendre en charge avec sérieux et diligence tout cas signalé afin que lumière soit faite sur ces faits et que les auteurs d’éventuelles infractions soient traduits devant les juridictions compétentes.