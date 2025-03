Tchad : la SNE reçoit 4 400 compteurs intelligents

La Banque mondiale soutient la modernisation du secteur électrique au Tchad en accompagnant le ministère dans le projet d’amélioration de l’accès à l’énergie.

C’est dans ce cadre que le ministre de l’Eau et de l’Énergie Passalé Kanabé Marcelin a présidé ce 12 mars, la réception de 4 400 compteurs intelligents destinés aux clients grands comptes, ainsi que 50 000 compteurs supplémentaires pour la Société Nationale d’Électricité (SNE). La remise officielle des kits à la SNE s’est déroulée en présence du Représentant de la Banque Mondiale au Tchad Rasit Pertev.

Ce programme vise à garantir une gestion plus transparente et efficace de la consommation électrique. Il permettra de réduire les pertes commerciales et techniques tout en rehaussant la qualité du service offert aux consommateurs.

« La mise en place de ces compteurs intelligents va profondément transformer la relation entre la SNE et ses clients », a déclaré le ministre Passalé.

Pour les responsables, ces équipements de nouvelle génération, permettront à la SNE d’engager et améliorer la précision de la facturation et renforcer la transparence des consommations électriques, réduire les fraudes et les pertes commerciales qui impactent lourdement ses finances entre autres.