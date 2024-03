Tchad : Laï se dote d’un nouvel hôpital provincial

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadjid Abderahim a procédé le 26 mars 2024, à l’inauguration du nouvel hôpital provincial de Laï.

Cet établissement hospitalier est une réalisation financée entièrement par l’État, fait savoir le service de communication du ministère de la Santé publique. D’un cout global de 12 milliards de FCFA, l’édifice est bâti sur un espace de 9 hectares et compte 18 bâtiments qui renferment plusieurs services et dix logements des médecins. Le nouvel hôpital provincial de Laï, dans la province de la Tandjilé est doté de de 200 lits et places. Il est de type pavillonnaire, et dispose également d’un centre de référence et de prise en en charge des enfants malnutris.

Pour le ministre de la Santé, il s’agit d’un joyau architectural aux normes. Avec des équipements médicaux de dernière génération pour soulager pour la population locale et les régions avoisinantes.

Les autorités ont souligné l’importance de cet investissement pour le bien-être des citoyens. Abdelmadjid Abderahim a déclaré que c’est dans le cadre de la Politique Nationale de Santé, le gouvernement s’est engagé à fournir des soins de santé de qualité à tous, et cet hôpital contribuera à atteindre cet objectif

Le maire de la ville de Laï Joseph Lagué a précisé que l’ouverture des portes de cette structure sanitaire est un ouf de soulagement pour la population de Lai et des populations voisines de la province de la Tandjilé.

La gouverneure de la province de la Tandjilé Mme Ildjiman Abdraman a souligné que son équipe est disposée à relever les defis avec détermination et travailler en synergie avec la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention de la Tandjilé pour assurer l’entretien de cet hôpital pour le bien-être de la population laborieuse de la Tandjilé