Tchad : lancement de campagne de vaccination des dromadaires dans l’Ennedi Est

Le ministre de l’Elevage et de la Production Animale, Abderahim Awat Atteib, a lancé le lundi 26 novembre 2024 à Kariari, dans le Département de Wadi Hawar, Province de l’Ennedi Est, la campagne de vaccination des dromadaires contre les maladies telluriques.

Cette opération, s’inscrivant dans la stratégie de valorisation et de préservation de la filière cameline au Tchad vise à réduire la prévalence de ces maladies et le renforcement de la résilience des ménages face aux crises pastorales. Les neuf provinces concernées par cette campagne sont entre autres ; l’Ennedi Est, l’Ennedi Ouest, le Borkou, le Sila, le Chari-Baguirmi, le Guerra, le Wadi Fira, le Lac et le Salamat.

Dans son discours de lancement, le ministre de l’Elevage et de la Production Animale a indiqué que cette campagne vient en réponse aux défis sanitaires auxquels sont confrontés les producteurs. « Cela s’inscrit également dans une démarche proactive de préservation des ressources animales et de renforcement de la compétitivité de la filière.»

Le gouverneur de la province de L’Ennedi Est, Ahmat Kordayo Hissein, invite tous les éleveurs de sa circonscription administrative à faire vacciner leurs bétails afin de les protéger contre les maladies animales.