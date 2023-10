Tchad : lancement de la campagne de sensibilisation pour le changement de comportent social

La ministre d’État, Amina Priscille Longoh, a pris part le 16 octobre à la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation pour le changement de comportent social.

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, le Projet pour l’Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD), partenaire du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, a lancé officiellement la campagne de communication pour le changement social et de comportement dénommé StrongerTogether (plus forts ensemble) à Amdjarass province de l’Ennedi Est.

𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑒 𝑎̀ 𝑎𝑝𝑝𝑢𝑦𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑙’𝑒́𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠.

Dans son mot de lancement, la ministre d’État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Mme Amina Priscille Longoh appelle les différentes couches : hommes, femmes et enfants à s’impliquer davantage dans la scolarisation des enfants en général et des filles en particulier, de fréquenter les structures sanitaires, gage e l’épanouissement de la femme.