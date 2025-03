Tchad : lancement du projet de lutte contre les inondations à Moundou (PLIM 2)

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒍é 𝑲𝒂𝒏𝒂𝒃é 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒊𝒏, a présidé la cérémonie de lancement de la Phase 2 du Projet de Lutte contre les Inondations à Moundou (PLIM 2) le 17 mars 2025.

L’événement s’est tenu en présence de l’ambassadeur de France au Tchad, 𝐄́𝐫𝐢𝐜 𝐆é𝐫𝐚𝐫𝐝, du Secrétaire Général de la Province du Logone Occidental, 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧𝐝𝐚𝐧𝐠𝐮é 𝐊𝐥𝐚𝐝𝐨𝐮𝐦𝐛𝐚𝐲𝐞, ainsi que le représentant de l’AFD et d’autres personnalités et autorités locales.

Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de près de 8 milliards de FCFA, ce projet vise à poursuivre la réhabilitation et l’extension des canaux de drainage pluvial, ainsi qu’à construire des digues de protection contre les inondations fluviales. Il prévoit également des soutiens pour la mairie de Moundou.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Lors de son discours, le ministre Passalé a souligné que « la lutte contre les inondations est un enjeu de dignité, de développement et d’avenir pour nos enfants. » Il a ajouté : « Avec le soutien de la France via l’AFD et l’engagement personnel du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, nous bâtirons une ville de Moundou plus sûre, prospère et résiliente. »

Accompagné de sa délégation, le ministre a également visité les infrastructures réalisées dans le cadre de la Phase 1 du PLIM et a appelé tous les acteurs impliqués à œuvrer pour leur pérennisation, tout en plaidant une extension du projet à Bongor dans le Mayo-Kebbi Est.