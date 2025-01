Tchad : lancement du projet SOFF pour renforcer la résilience climatique

Fatima Goukouni Weddeye, Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie a présidé le 27 janvier, le lancement du projet SOFF au Tchad.

Le projet SOFT d’un budget de 6,98 millions de dollars américains et d’une durée de cinq ans, prévoit l’installation de six nouvelles stations météorologiques de surface, quatre stations en altitude, ainsi que la réhabilitation de 27 stations existantes. L’objectif principal est d’améliorer la capacité du Tchad à prévoir et à répondre aux crises climatiques telles que les sécheresses et inondations, afin de protéger les populations vulnérables et les ressources naturelles.

Il est le fruit de la collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’Agence Nationale de la Météorologie, (ANAM), ce projet vise à moderniser et renforcer les infrastructures météorologiques nationales afin d’améliorer la gestion des risques climatiques.

La représentante du PAM, Sarah Gordon-Gibson, a souligné l’importance des données climatiques fiables pour anticiper et mieux répondre aux crises qui affectent la sécurité alimentaire. Les projections pour 2025 indiquent que 2,4 millions de Tchadiens seront en situation d’insécurité alimentaire, chiffre susceptible d’atteindre 3,7 millions lors de la période de soudure.

Le SOFF contribue à renforcer l’adaptation au changement climatique et le développement résilient en améliorant les observations météorologiques et climatiques qui, à leur tour, favorisent de meilleures prévisions météorologiques, des systèmes d’alerte précoce et des services d’information climatique permettant de sauver des vies et des moyens de subsistance et de protéger des biens.