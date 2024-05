Tchad : lancement effectif de la campagne contre la poliomyélite

Les activités de la campagne nationale contre la poliomyélite, la supplémentation en vitamine A et de déparasitage au mebendazole a démarré dans l’ensemble du pays.

Cette opération qui se déroule du 17 au 19 mai 2024, prévoit également, l’identification des enfants sous vaccinés et non vaccinés. Le secrétaire général de la délégation du gouvernement auprès de la commune de N’djamena Adam Mahamat s’est réjoui de la mobilisation et invité la population à apporter son apport pour la réussite de cette campagne. Il a exhorté les équipes engagées au professionnalisme.

Le directeur général adjoint Afrique de la nutrition internationale Banda Ndiaye explique, que la supplémentation en vitamine A permet de promouvoir la croissance de l’enfant. Il évoque ensuite l’appui de son organisation aux actions de protection des enfants contre la malnutrition.

Au nom des partenaires, la représentante adjointe de l’Unicef Dr Sophie Leonard a énuméré les risques de la poliomyélite dont fait face la région africaine. Elle a fait mention des campagnes organisées et les résultats obtenus. Pour circonscrire la circulation des virus orphelins, il est nécessaire dit-elle, d’intensifier les activités vaccinales pour protéger les enfants. Elle a ajouté que les provinces à risques doivent bénéficier d’une attention particulière.

En donnant le coup d’envoi de la campagne, le secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention Prof Abderrazzack Adoum Fouda a appelé les autorités à divers niveaux à se joindre aux équipes de vaccination pour une large couverture. Il s’est appesanti sur la nécessité de la supplémentation en vitamine A, le déparasitage et l’identification des enfants sous vaccinés et non vaccinés.

Il a au nom du gouvernement demandé aux partenaires d’accompagner davantage le Tchad dans la lutte contre la poliomyélite. Le secrétaire d’Etat à la santé publique et à la prévention a invité les acteurs impliqués à plus de courage et d’abnégation pour mener à bien cette campagne.