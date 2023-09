Tchad : le bloc opératoire pour enfants au Centre Hospitalier Universitaire inauguré

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a inauguré ce jeudi 28 septembre 2023, le bloc opératoire pour enfants au Centre Hospitalier Universitaire de la mère et de l’enfant.

Le ministre de la Santé publique et de la prévention a visité les installations et coupé le ruban pour lancer officiellement les activités de ce bloc opératoire au profit des enfants et souligné que dans la droite ligne de la politique du gouvernement de Transition et en adéquation avec la vision éclairée du Président de Transition, le General Mahamat Idriss Deby Itno, d’autres services de chirurgie pédiatrique seront ouverts notamment à l’hôpital de l’amitié Tchad Chine, le CHU d’abéché et l’hôpital provincial de Moundou a clarifié Dr Abdelmadjid Abderahim.

C’est dans ce sens que le ministère a envoyé en formation 13 médecins en spécialisations dont une partie est en phase de finition et dans la même visée, elle a fait mention également de la construction de l’hôpital de la mère et de l’enfant d’Abéché.

Le ministre a passé en suite la main à sa conseillère Dr Toralta Joséphine de diriger la suite de l’événement.

Le Directeur général du CHUME Dr Mahamat Nour Abakar a fait la genèse de son institution et rappelé l’importance du bloc inauguré. Il a tenu à faire savoir que ce Centre de référence pour la prise en charge du couple Mère enfant, le CHU, de la mère de l’enfant, reçoit des enfants, de toute l’étendue du territoire et aussi du nord Cameroun. Avec trois chirurgiens, un pédiatre, un chirurgien généraliste et deux salles d’opératoires destinées à la Pédiatrie, le CHU de la mère et de l’enfant prend en charge en moyenne 1000 à 1200 enfants avec des problèmes chirurgicaux par année.

Il a ajouté que la rénovation de la salle chirurgicale pédiatrique, permettra d’augmenter le nombre de patients prise en charge mais aussi de les prendre en charge dans des conditions de sécurité optimal avec du matériel adapté à l’enfant.

La mise à niveau de la salle, leur permettra dit-il de diversifier et d’accentuer l’activité de chirurgie pédiatrique avec l’arrivée d’un neurochirurgien affecté par le ministère de la Sante publique, les interventions de neurochirurgie Pédiatrique et des interventions de chirurgie pour satisfaire la forte demande notamment en O.R.L.

Il a remercié l’O.N.G. Smile Train pour son appui multiforme en faveur du CHU de la mère et de l’enfant dans la prise en charge des fentes labiales et labio-palatines.

La coordinatrice de l’ONG Smile Train Dr Nicole Bouba a expliqué le sens qu’accorde son organisation à l’accès rapide et de qualité à la chirurgie au profit des enfants qui ont besoin d’un équipement chirurgical spécialisé et d’un environnement de récupération en toute sécurité. Elle a poursuivi que 30 % de la charge mondiale de morbidité peut être traitée par la chirurgie.

Dr Nicole Bouba a renchéri que l’ONG Smile Tain est la lus grande organisation de lutte contre les fentes labiales et palatines dont la vision est celle d’un monde où chacun a accès à des soins complets et de haute qualité pour les fentes et peut mener une vie saine et productive.

Elle a réaffirmé l’engagement de son organisation à soutenir les actions que mène le ministère de la santé publique et de la prévention tendant à renforcer le système de santé.

La conseillère du ministre de la santé publique et de la prévention Dr Toralta Joséphine a souligné que la rénovation et l’équipement d’un bloc opératoire spécifique à l’enfant, vient relever le niveau du plateau technique du CHUME afin d’augmenter déjà le nombre de patients opérés au quotidien mais aussi de le faire dans les conditions optimales avec du matériel adapté à l’enfant.

Elle a précisé que la population du Tchad étant à 52% âgée de moins de 17ans, l’offre de soins chirurgicaux pédiatriques se doit d’être améliorer et multiplier dans d’autres hôpitaux du pays et surtout dans les provinces.

Elle a dit aussi que la santé du couple mere-enfant demeure une préoccupation pour les autorités du pays et nous sommes appelés à y œuvre sans relâche dans le but d’assurer le bien-être sanitaire de ces deux couches vulnérables et à tous les tchadiens sans exception. C’est ce qui explique les différentes réformes engagées et les actions menées au quotidien avec la volonté politique bien entendue du Président de la République, du Premier Ministre et l’ensemble du Gouvernement d’Union Nationale.

Dr Toralta Joséphine a saisi l’opportunité pour inviter les praticiens à une utilisation rationnelle des matériels installés et j’exhorte la population à se rapprocher toujours de services de santé pour tout problème de santé dans le plus bref délai en commençant par les centres de santé, qui constitue je précise, le premier contact d’un patient avec les services de soins.

Elle a adressé sa reconnaissance aux partenaires pour leur soutien sans faille et je les appelle à maintenir le cap pour faire face à tous les défis de l’heure notamment les fortes pressions sur notre système de santé.

Source : ministère de la Santé