Tchad : le CASAGC présente les résultats de la campagne agricole 2023-2024

C’était au cours d’une réunion organisée dans les locaux de la primature le jeudi 7 décembre 2023, sous la supervision du directeur de cabinet, Madtoingue Benelngar.

Le Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC), a organisé une séance de présentation des résultats provisoires de la campagne agricole 2023-2024 et la présentation des résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle, cycle de novembre 2023. L’objectif est de comprendre les causes de la crise alimentaire afin de mener des actions urgentes pour pouvoir endiguer.

Au cours de la présentation de ce document, il ressort des déficits criards en matière de sécurité alimentaire, une synergie d’action entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. « Le système de production doit être amélioré et mieux structuré afin de répondre à cette urgence. »

Au nombre des facteurs d’accélération de la crise alimentaire, l’on cite les conflits dans les pays frontaliers ayant causé des milliers de réfugiés au Tchad, ainsi que la mauvaise pluviométrie ces dernières années. « Un plan de riposte robuste est en cours d’élaboration entre le Tchad et les partenaires intervenant dans le domaine », apprend-on.