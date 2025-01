Tchad : le CDR apporte son soutien à Adam Idriss Deby contre Mahamat Idriss Deby

Le Conseil démocratique pour la République a publié un communiqué à travers lequel, il apporte son soutien sans réserve aux déclarations du Adam Idriss Déby, qui dénonce la mauvaise gouvernance qui affecte le peuple tchadien.

« Nous partageons l’analyse du Mr Adam Idriss Déby sur la nécessité d’une véritable démocratie, d’une gouvernance responsable, de la justice sociale, de la démocratie et de la liberté pour le bien-être du peuple tchadien et le développement de notre pays », écrit le Président du CDR, Pilote Ousman Hissein Albarri. Dans son communiqué, il dénonce : « la politique suicidaire menée par Mahamat Idriss Déby, qui a échoué à répondre aux aspirations du peuple tchadien. »

« Nous estimons que son refus de démissionner après la transition est une preuve supplémentaire de son mépris pour la volonté du peuple. Par la même occasion, le Conseil Démocratique pour la République condamne fermement l’implication de Mahamat Idriss Déby dans le conflit au Soudan, qui a causé des milliers de morts, de blessés et des millions de déplacés. Cette immersion dans le conflit, motivée par des intérêts financiers contractés par des pays riches du Golfe qui contribuent à perpétuer les souffrances du peuple soudanais est inacceptable et témoigne d’un mépris total pour la vie humaine et la souveraineté du pays frère et voisin du Tchad. »

Le CDR dans son communiqué, lance un appel à tous les Tchadiens pour qu’ils se mobilisent en faveur d’une véritable démocratie et d’une gouvernance responsable. « Nous devons travailler ensemble pour bâtir une société juste, équitable et démocratique ».