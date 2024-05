En tant que technicien de ce vol, je suis bien placé pour connaître l’état de cet aéronef mieux que le 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞.

Je conseille à mon frère, le 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞, de féliciter notre frère, le 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞, pour cet atterrissage réussi afin que nous puissions redécoller et mettre les passagers dans de bonnes conditions durant le prochain vol de 5 ans.

Au début, tu as accepté de faire partie de l’équipage, alors félicite ton frère pour son travail et l’intérêt supérieur qui prime toujours sur nos intérêts personnels et ceux de nos formations politiques.

Je te conseille également, cher frère 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞, de penser aux passagers qui ont traversé plusieurs zones de turbulences en raison de ton inexpérience dans le cockpit. Ils se sont retrouvés avec beaucoup des séquelles, et en tant que membres d’équipage, il est de notre devoir de les rassurer pour qu’ils puissent continuer à nous faire confiance.

𝑺𝒂𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 !

𝑻𝒐𝒏 𝒇𝒓𝒆̀𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏.