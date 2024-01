Tchad : le Conseil national de transition démarre la première session 2024

Les travaux de la première session extraordinaire de l’année 2024, du Conseil National de Transition s’ouvrent ce lundi 15 janvier 2024 au Palais de la démocratie.

La séance est présidée par le président du Conseil National de Transition, Haroun Kabadi. Ce premier jour, c’est la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée de la Promotion du bilinguisme dans l’Administration et des Relations avec les Grandes institutions, Ramatou Mahamat qui représente le gouvernement de transition.

Les travaux de ce jour seront axés sur la ; présentation de la politique générale du gouvernement du 02 janvier 2024; l’examen et adoption d’un projet de loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel. Et l’examen et l’adoption d’un projet de loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de Gestion des Élections ( ANGE).