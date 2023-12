Tchad : le gouvernement donne de l’argent aux partis politiques

Un communiqué du ministère des Finances, produit le 05 décembre 2023, annonce le soutien financier du gouvernement aux partis politiques légalement créés.

Les « partis politiques légalement créés, reconnus et en activité pendant la transition en cours au Tchad, bénéficieront, à titre exceptionnel et dans l’esprit du financement public des activités des partis politiques et conformément aux résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain – un soutien d’un montant forfaitaire, unique et égal à chaque parti politique en activité. » Le document dans lequel est contenue cette information porte la signature du directeur de la communication du ministère des Finances et du Budget, Adam Abakar Kayaye. Il est dès lors, demandé aux responsables des partis concernés, ayant mandat et/ou pouvoirs, de se présenter au Trésor Public de N’Djaména, munis des documents d’usage à l’effet de retirer les chèques relatifs à ce soutien ou de fournir les références bancaires de leur parti nécessaires à l’exécution de la présente.

Un acte qui intervient à une période ou la majorité des leaders de partis politiques sont en campagne pour le référendum constitutionnel.