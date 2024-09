Tchad : le gouvernement et les Nations Unies au chevet des victimes des inondations

La ministre de l’Action sociale, représentant le gouvernement et le coordonnateur des Nations Unies se sont rendus le 10 septembre 2024, sur les sites d’accueil des sinistrés des innondations à N’Djaména.

Le ministère en charge de l’Action Sociale et de la Solidarité a planifié une méthode basée sur la gestion participative avec les Agences du système des Nations Unies et l’Office de Génie Militaire pour s’engager dans l’assistant aux sinistrés. Dans ce sens, après la phase de préparation, il y a eu le mécanisme d’identification des victimes et le balisement des sites, l’implantation des bâches et l’installation des victimes. « Cette phase achevée, nous avons mis sur pieds une stratégie de prise en charge de qualité orientée vers la dignité humaine », a informé la cheffe du Département de l’Action Sociale, Fatimé Boukar Kossei.

Aux sites de Gassi et de Melezi, la ministre Fatimé a également exprimé toute sa joie quant à la qualité de prise en charge des victimes des inondations. Elle n’a pas occulté l’engagement serviteur des agents de son département, des volontaires émanant des organisations de la Société Civile et des agents de sécurité qui ne cessent de consentir d’énormes sacrifices pour apporter une assistance de qualité.

Pour finir, « la montée des eaux observée depuis quelques jours doit nous inciter à renforcer notre détermination. Nous devons rehausser notre vigilance de manière permanente pour apporter une réponse de qualité afin de garantir une dignité aux éventuels sinistrés », a indiqué la membre du gouvernement. Un plaidoyer auprès de l’ensemble des partenaires pour des appuis conséquents aux sinistrés de toutes les provinces du pays a été émis.