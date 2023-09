Tchad : le Guera lance l’opération une semaine pour planter 16000 plants

La délégation provinciale de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Guera a lancé ce 8 septembre au sein de l’ONAPE de Mongo, la semaine nationale de l’arbre édition 2023.

Le délégué de l’environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Guera Ahmat Kachalla Kasser a souligné que c’est une semaine qui dédiée à la mise en terre des plants. « Cet acte n’est pas de venir planter et laisser ces plants mis en terre à la merci de la nature, mais plutôt s’investir personnellement à sa protection pour qu’elle puisse réussir. Vous conviendrez avec moi que la protection de l’Environnement et la lutte contre le changement climatique ne seront possible que s’il y a le reboisement. Le renouvellement et la bonne gestion durable de notre biodiversité passe toujours par le reboisement. La nature est vraiment très fragile et sensible au réchauffement climatique. Nous disposons d’une couche de population vulnérable et impuissante face au caprice du méfait du changement climatique », annonce le délégué provincial de l’environnement du Guéra.

Il a indiqué que 16000 plants sont disponibles et mis à la disposition de la population afin de mener cette opération durant toute la semaine dédiée à cette activité.

Le délégué provincial de l’environnement du Guéra a profité de cette occasion pour remercier les responsables du Projet RePER pour leurs multiples actions en faveur de la délégation Provinciale de l’Environnement du Guéra surtout en matière de la protection de l’Environnement, plus précisément la lutte contre la désertification et le réchauffement climatique.