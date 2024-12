Tchad : le MATUH va cconstruire plusieurs logements sociaux en 2025

C’est ce qui a été annoncé pendant la réunion de présentation du bilan de l’année 2024, du ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH).

Le MATUH a présenté un bilan exhaustif des activités réalisées au cours de l’année 2024. C’était au cours d’une rencontre avec son personnel, où les réalisations, les défis rencontrés et les perspectives pour les mois à venir ont été discutés.

En termes de réalisations, le MATUH a entre autres signé des partenariats avec plusieurs organisations notamment la FAO, OXFAM et Kadaster. On note l’opérationnalisation du Guichet Unique qui a permis de traiter plus de 2100 dossiers, générant ainsi 1,17 milliard FCFA, en hausse de 356,79 millions FCFA par rapport à 2023.

Le bilan du MATUH note également le rencensement des réserves foncières à N’Djamena, la construction de complexes sportifs et hôtels. La réhabilitation de 30 km de digues dans le 9ᵉ arrondissement. Le financement par la Banque mondiale du projet PILIER pour 150 millions de dollars sur 6 ans et bien d’autres.

Pour l’année 2025, le MATUH entend mobiliser des financements pour réhabilitation des infrastructures clés : Atelier de production et Geoportail à finaliser d’ici mars 2025 ; le dragage des bras morts du Chari et création de bassins de rétention ; la construction de logements sociaux avec l’appui des partenaires ; l’aménagement des berges sur 32 km linéaires et rénovation de 27,5 km de digues ; faire un schéma directeur d’urbanisme pour N’Djamena : Élaboration et adoption d’un plan intégré ; et modernisation des données géodésiques et raccordement des bornes géodésiques des villes.