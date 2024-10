Tchad : le ministère de la Santé annonce l’introduction de nouveaux vaccins

La directrice de la vaccination Dr Mbaïlamen Demian Antoinette a dirigé le 21 octobre 2024, une réunion de travail par rapport à l’introduction des nouveaux vaccins.

C’était en présence du représentant pays de Gavi Dr Thierry Vincent, le point focal GAVI, l’Unicef, l’UGP et l’équipe de la direction de la vaccination.

Le représentant du GAVI Dr Thierry Vincent a indiqué que la sensibilisation et l’éducation s’avèrent nécessaires pour le succès des activités vaccinales et la lutte contre la désinformation.

Il a rassuré ensuite de l’engagement de son institution à soutenir les actions vaccinales pour le bien-être sanitaire des enfants.

Dr Mbailamen Demian Antoinette de la vaccination a indiqué cette rencontre a permis d’explorer aussi des nouvelles pistes pour améliorer l’accès aux vaccins dans le pays.

Dr Mbaïlamen Demian Antoinette a ajouté que pour lutter contre le paludisme, la morbidité et la mortalité causées par le paludisme, les infections respiratoires à pneumocoque et les diarrhées à rotavirus, le Tchad a décidé d’introduire et de déployer des nouveaux vaccins contre ces 3 maladies à partir du 25 octobre 2024 dans le cadre de la vaccination de routine et dans toutes les stratégies de livraison fixes, avancées et mobiles.

Source : ministère de la Santé