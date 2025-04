Tchad : le ministère de l’éducation renforce la coordination avec les académies

Le Centre National des Recherches pour le Développement (CNRD) a abrité ce 22 avril 2025, une session de travail des recteurs d’académie et les responsables centraux du ministère de l’Éducation nationale.

C’est le ministre de l’Education, Dr. Aboubakar Assidick Choroma qui a présidé ces travaux dont l’objectif est de renforcer la collaboration entre les services centraux et les académies dans le contexte de la décentralisation. Le transfert de compétences aux académies en matière de gestion des ressources humaines et la mise en œuvre du budget d’établissement dans le cadre de la décentralisation budgétaire sont entre autres les thématiques qui ont meublé les travaux.

Sur le premier point, le ministre a insisté sur la nécessité d’un dispositif intégré couvrant la formation, le recrutement, la numérisation et la régulation. Au second point, il était question pour les participants de définir un cadre stratégique, avec des marges de manœuvres adaptées à chaque niveau scolaire, en tenant compte des mécanismes de financement, les règles de cogestion, les outils de suivi et les ajustements nécessaires à la réglementation.

Le ministre a exhorté les cadres à approfondir leur réflexion stratégique pour aboutir à des conclusions pouvant conduire à une gestion efficace du système éducatif