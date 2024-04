Tchad : le ministère des Armées et la PNUD se mobilisent pour lancer le Projet Pré-DDR

Le 30 mars 2024, le PNUD et ses partenaires ont organisé une rencontre pour le lancement du projet de désarmement et la réintégration des politico-militaire.

Le ministre des Armées, Dago Yacoub, par ailleurs président du comité pilotage du Projet Pré-DDR, intitulé “Vers un Environnement Propice au Désarmement, Démobilisation, et Réintégration des membres des Mouvements Politico-Militaires au Tchad, sous la houlette du Ministre des armées, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre’’, a présidé une réunion de travail à N’Djaména.

Ce projet est financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix (PBF) et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il vise à faciliter le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants afin de favoriser la stabilité et le développement durable et contribuer à la consolidation de la paix et de la sécurité au Tchad.

Le ministre en charge des armés se dit déterminer à travailler pour assurer la réussite de ce projet et favoriser une transition pacifique et inclusive