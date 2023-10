Tchad : le ministre de la Communication invité spécial au cinquantenaire de l’ESSTIC

Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication prend part depuis le 17 octobre 2023, à la cérémonie commémoration du cinquantenaire de l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC).

Créée en 1970, l’ESSTIC, célèbre du 17 au 20 octobre 2023 son cinquantenaire. L’évènement est parrainé par le président camerounais Paul Biya. Et le ministre tchadien de la Communication est l’un des invités spéciaux. Depuis son arrivée à Yaoundé, Aziz Mahamat Saleh s’est entretenu avec les autorités camerounaises en charge de la communication. Le 18 octobre, il a été reçu en audience par son homologue camerounais, Réné Emmanuel Sadi. « Les deux personnalités ont échangé sur le Protocole d’accord relatif aux échanges de programmes et d’expériences techniques entre la CRTV et l’ONAMA et le Protocole d’Accord entre l’ESSTIC et l’ESSI.»

Le ministre tchadien de la Communication s’est entretenu le 17 octobre 2023, avec le Pr François Marc Modzom, directeur de ladite école. Au centre des échanges, l’école de journalisme du Tchad qui vient d’être créée.

Il est à préciser que plusieurs journalistes tchadiens ont été formés à l’ESSTIC.