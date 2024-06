Tchad : le ministre de la Jeunesse dévoile les projets à réaliser à court terme

A l’issue d’une réunion ce mardi 4 juin 2024, avec quelques cadres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djermah Aumi, énumère quelques projets innovants à réaliser dans un bref délai.

Depuis sa nomination au départemùent de la Jeunesse et des sports, Abakar Djermah Aumi organise des réunions de travail avec ses collaborateurs. Ce jour, la séance était ouverte aux conseillers à la Jeunesse, aux Sports et le Conseiller Juridique. Cette rencontre a permis au ministre et ses Conseillers d’énumérer quelques : « projets innovants à réaliser dans un bref délai au profit de la Jeunesse. »

Le ministère cite entre autres : « le projet de réalisation de la fête de la Jeunesse, du tournoi interdépartemental, l’application du décret N°1589 instituant l’obligation du sport dans les établissements primaires et secondaires puis la clôture de la saison sportive ont été au centre des échanges. »

Pour le Ministre Abakar Djermah Aumi, l’urgence est d’apporter le changement dans le milieu jeune et d’être attentif aux sportifs afin de les soutenir pour des résultats. Le ministre invite ses conseillers à initier de nouvelles réflexions et des nouvelles stratégies afin d’aider à redonner le sourire à la jeunesse tchadienne.