Tchad : le ministre secrétaire général de la présidence rappelle à l’ordre les responsables publics

Dans une note circulaire adressée le 16 septembre 2024, le ministre Secrétaire général de la présidence de la République, Mahamat Ahmad Alhabo, a rappelé aux présidents de Conseils d’administration et aux Directeurs généraux des organismes publics leurs obligations en matière de gestion et de collaboration.

Cette note intervient suite à des préoccupations croissantes concernant des interférences inappropriées de la part de certains responsables politiques et administratifs dans la gestion des établissements publics et des organismes sous tutelle. Ces cas d’ingérence, selon la note, sont en contradiction avec le cadre légal en vigueur et les principes de bonne gouvernance.

Le ministre a souligné que, les présidents de Conseils d’administration et les ministres doivent respecter scrupuleusement les règles établies et favoriser une collaboration harmonieuse sans empiéter sur les prérogatives des directeurs généraux.

Il est formellement interdit aux présidents de Conseils d’administration ou aux ministres de se substituer aux directeurs généraux ou de s’immiscer dans la gestion quotidienne des entités qu’ils supervisent.

Cette directive vise à garantir que chaque responsable reste dans le périmètre de ses compétences et que les opérations des établissements publics se déroulent dans un cadre de respect et de transparence.

La note circulaire fait écho à l’engagement du gouvernement envers une gestion publique rigoureuse et au respect mutuel entre les différents acteurs du secteur public.