Tchad : le nouveau bureau de la CNDH reçu par Mahamat Idriss Deby

Le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu le 04 juin 2024, la nouvelle équipe dirigeante de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH).

La délégation était conduite par son président, Belngar Larmé Jacques. Installée le 15 mars dernier, les membres du nouveau bureau de la CNDH sont venus se présenter au Chef de l’Etat et recueillir ses conseils et orientations pour mener à bien leur mission, fait savoir la présidence.

« Cette rencontre avec le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno a aussi été l’opportunité pour discuter des questions de protection et de respect des Droits de l’Homme au Tchad. »

« Le président de la CNDH, Belngar Larmé Jacques et ses collaborateurs ont rassuré le Chef de l’Etat, de la disponibilité de la Commission Nationale des Droits de l’Homme à jouer pleinement son rôle d’interface entre la société civile et le Gouvernement.

Institution nationale indépendante, la Commission Nationale des Droits de l’Homme est composée de onze membres.

Fidèle à son engagement à promouvoir et à protéger les libertés et les Droits de l’Homme, le Chef de l’Etat a prescrit à l’équipe de travailler en adéquation avec les règles qui régissent et encadrent le fonctionnement de la CNDH, pour qu’aucun tchadien ne soit lésé. », peut-on lire sur le site de la présidence.