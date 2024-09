Tchad : le nouveau directeur de Cabinet civil du chef de l’Etat prend fonction

Nommé par décret N°0755/PR/2024 du 27 septembre 2024, Idriss Saleh Bachar a pris fonction ce 30 septembre 2024, en qualité de directeur de Cabinet civil du président de la République.

Le nouveau ministre directeur de Cabinet civil du chef de l’Etat, Idriss Saleh Bachar a pris fonction, au Palais de Toumai. Il a été installé par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmad Alhabo. C’était au cours d’une cérémonie qui a vu la présence des conseillers, ambassadeurs itinérants, directeurs généraux et techniqus et assistant, fait savoir la présidence.

Le nouveau directeur de Cabinet civil, Idriss Saleh Bachar a déjà occupé plusieurs postes de responsabilités au Tchad. Il a respectivement été ministre des Infrastructures et du Désenclavement, ministre des postes et de l’économie numérique, ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable ; directeur général de l’École nationale supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC).

Idriss Saleh Bachar a également occupé les fonctions de directeur de l’Autorité de régulation des communications électroniques et postales (ARCEP).

A la direction du Cabinet civil du président, il remplace Idriss Youssouf Boy.