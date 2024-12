Tchad : le nouveau gouverneur de la province du Barh El Gazel prend fonction

Nommé par décret n°1606/PR/PM/MATD/2024 du 22 novembre 2024, Abdelaziz Tchanglang Tokama a pris fonction en qualité de gouverneur de la province du Bar El Gazel ce 1er décembre.

En procédant à l’installation du nouveau gouverneur, le ministre d’État, ministre de l’Administration du Territoire, Limane Mahamat, a attiré l’attention de, Tokama sur divers enjeux cruciaux, notamment l’autorité de l’État, le défi sécuritaire, la nécessité d’une bonne gouvernance, l’engagement de la population en faveur du développement local, ainsi que les querelles stériles entre les communautés.

Le ministre, Mahamat Limane a invité toutes les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses à unir leurs efforts pour accompagner le nouveau Gouverneur dans sa mission.

Prenant la parole, le nouveau gouverneur a assuré qu’il ne trahira pas la confiance placée en lui par les plus hautes autorités. Il a également appelé tous les fils et filles du Barh El Gazel à s’unir afin de garantir la sécurité de la population et favoriser la paix et la cohabitation pacifique au sein de la province.