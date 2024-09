Tchad : le nouveau service d’anatomopathologie du CHU la Renaissance inauguré

Le ministre de la santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim a inauguré ce lundi 23 septembre 2024, le nouveau service d’anatomopathologie du Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance.

Le directeur général du CHU-R, Dr Daoud Salim Mahamat, a expliqué les activités du service, son rôle dans le dispositif sanitaire. Il a ajouté que l’ouverture officielle de ce service d’anatomopathologie témoigne de la ferme volonté du Gouvernement à prendre en charge le traitement de toutes les pathologies dans cette structure de renommer afin d’éviter les évacuations sanitaires. Il a rassuré que toutes les pathologies parmi lesquelles le cancer seront traitées sur place de même que Certains examens qui étaient autrefois faits à l’étranger.

Aux partenaires techniques et hospitalo-universitaires Indiens, Dr Daoud Salim Mahamat a dit l’équipe médicale de son institution est disponible pour acquérir les compétences nécessaires dans le cadre de leur collaboration. Il a adressé ses remerciements aux équipes dirigeantes de l’Institut des Sciences Médicales de Pondicherry et du Centre hospitalier universitaires Madras Médical Mission de l’Inde pour leur disponibilité et leur engagement à accompagner le CHU Renaissance dans le cadre de la formation de son personnel et de la modernisation de son plateau technique.

Il a indiqué que l’engagement du hef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno n’est pas seulement une déclaration politique mais une vision humaniste en faveur de la population tchadienne et mérite d’être traduit dans les faits au bénéfice de tous.

Il a rassuré qu’ils mettront en œuvre toutes les énergies nécessaires pour une gestion de qualité et veillerons au bon fonctionnement de ce service d’anatomopathologie pour améliorer l’offre de soins de qualité à la population tchadienne. Il a souligné que le nouveau service a été ouvert sur fonds propres de l’hôpital. Le Directeur Général s’est réjoui également de l’attention accordée par le ministre de la santé publique à leurs innovations.

Intervient la coupe du ruban et la visite guidée des unités dudit service au cours de laquelle, le Directeur Général adjoint Dr Mahamat Hissein Ali, a répondu aux questions relatives aux tâches dévolues à chaque noyau.

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a fait remarquer que ce service est d’importance capitale et l’initiative cadre parfaitement avec la vision du Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno dont le souci majeur est de moderniser le système de santé.

Le ministre de la santé publique a précisé que les compétences des cadres seront renforcées et l’équipe des spécialistes indiens qui accompagne le Centre Hospitalier Universitaire la renaissance, va poursuivre son séjour pour appuyer le staff dans la gestion dudit service tout en mettant l’accent sur le transfert des compétences.

Dr Abdelmadjid Abderahim a invité le personnel au travail bien fait en ayant à l’esprit le professionnalisme, l’engagement et le devoir national pour servir loyalement les usagers de cette formation sanitaire. Il a rassuré du soutien des plus hautes autorités du pays pour redynamiser davantage le système de santé.