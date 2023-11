Tchad : le plan de prévention et de lutte contre le choléra révisé

Du 20 au 22 novembre 2023, le ministère de la Santé publique en en collaboration avec l’OMS a organisé un atelier de révision du plan national de prévention et de lutte contre le choléra.

Les travaux avaient pour objectif de faire la revue des différents piliers du plan national de lutte contre le choléra de 2022, de valider le plan, d’élaborer et valider le processus opérationnel standardisé du choléra. Les autorités sanitaires ont fait état de l’importance capitale dans la lutte contre cette maladie.

Au début de la séance, le coordonnateur adjoint du Centre des Opérations Urgences en Santé Publique Ali Abderamane a présenté les facteurs qui favorisent la recrudescence du choléra. Il cite entre autres, l’insuffisance d’eau potable et les mauvaises conditions d’assainissement, le comportement de l’homme en matière d’hygiène personnelle, de préparation des aliments et d’assainissement.

A la fin de l’atelier, Ali Abderamane a rassuré que l’équipe restreinte prend en compte toutes les observations faites lors des travaux des groupes pour finaliser le document et accélérer sa mise en œuvre dans un délai raisonnable. Et exhorte les participants à maintenir le dynamisme pour l’élaboration et la révision des prochains plans de riposte afin de faire face aux éventuels défis.