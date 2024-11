Tchad : le Premier ministre à Génève pour le Forum Crans Montana

Le Premier ministre tchadien, Allah Maye Halina et sa délégation sont arrivés ce jeudi 14 novembre 2024, à Genève en Suisse où ils prendront part jusqu’au 16 novembre courant, au Forum Crans Montana.

Accueilli par l’ambassadeur du Tchad en Suisse, Dr Jean-Pierre Baptiste, et plusieurs personnalités de l’Ambassade, le chef du Gouvernement s’en va discuter avec les autres leaders politiques et économiques, des enjeux de l’heure. Sur la table des discussions, figure la question de la sécurité sous régionale, régionale et internationale face à la menace de Boko Haram, le développement durable.

La session annuelle du Crans Montana Forum traitera aussi de la sécurité environnementale. Face au changement climatique, les nouvelles habitudes alimentaires, les déchets, la pollution de l’air et des eaux, la surexploitation des sols obligent à changer pour une prévention et une gestion concertée des catastrophes naturelles.

Une conférence se tiendra sur la protection des installations vitales face à la prolifération et la modernisation des systèmes digitaux et au terrorisme. Il sera aussi question de sécurité sanitaire, de sécurité dans les affaires en Afrique et de sécurité énergétique.