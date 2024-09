Tchad : le Premier ministre fait le bilan de ses 100 jours

Le chef du Gouvernement, l’Amb. Allah-Maye Halina a animé le samedi 31 août 2024, un point de presse à l’occasion de ses 100 jours de coordination de l’action gouvernementale.

Face à la presse, le Premier ministre a déroulé le bilan de son Gouvernement en 100 jours d’actions.

Un bilan non exhaustif, mais touchant presque tous les domaines clés de la vie de la nation notamment l’éducation, la santé, l’économie, l’agriculture et l’élevage, les infrastructures, la solidarité nationale et bien d’autres.

Pour l’Amb. Allah-Maye Halina, la cinquième République est celle de la concrétisation du programme du Chef de l’État Mahamat Idriss Deby Itno, décliné en 100 actions concrètes. Ainsi, le Gouvernement qu’il dirige s’inscrit dans une dynamique d’Actions et de Résultats, afin de parvenir au bout de ce quinquennat, à la réalisation complète dudit programme.

Après le point de presse, le premier ministre a fait le tour de table des invités pour échanger fraternellement, mais surtout encourager ces soldats de l’information à mieux se déployer pour remplir fidèlement leurs missions auprès de la population.

Par la même occasion, le Chef du gouvernement a lancé officiellement le site web de la Primature dont les travaux de rénovation viennent de prendre fin. Un portail spécial y est dédié aux suggestions et commentaires des internautes, afin de permettre au Premier ministre de recueillir les avis et les suggestions des citoyens, en vue d’aider à la bonne marche de la nation.