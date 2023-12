Tchad : le président de transition reçoit deux émissaires européens

Dans la journée du jeudi 07 décembre 2023, le président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu tour à tour, l’envoyé spécial de la France pour la Corne de l’Afrique et au ministre hongrois des Affaires étrangères.

Les deux audiences ont permis de discuter de la coopération entre le Tchad et chacun des deux pays. Avec Frédéric Clavier, l’envoyé spécial de la France pour la Corne de l’Afrique, Mahamat Idriss Deby a discuté de la crise qui prévaut actuellement au Soudan et ses répercussions sur le Tchad. Les échanges ont également porté sur la lutte contre le terrorisme dont les conséquences sont ressenties tant dans la corne de l’Afrique qu’au Sahel.

« Au cours de cette audience, le Chef de l’Etat a porté à la connaissance de l’Envoyé Spécial de la France pour la Corne de l’Afrique, tous les efforts déployés par le Tchad, pour faire fumer le calumet de la paix aux frères ennemis soudanais. » rapporte la présidence.

Et avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Péter Szijjártó, les discussionsont porté sur la coopération bilatérale et la consolidation des liens d’amitié entre les deux pays avec en perspective leur renforcement, notamment dans les domaines humanitaire, éducatif, économique et sécuritaire.

« Au cours des échanges qui ont duré une trentaine de minutes, l’accent a été mis sur la coopération humanitaire, éducative, économique et sécuritaire. Le Président de la République et son hôte ont exprimé leur volonté de travailler ensemble sur des initiatives, visant à renforcer la coopération dans ces domaines vitaux. »

Sur les défis sécuritaires, les deux hommes ont exprimé leurs points de vue ont exprimé la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la stabilité sous-régional.