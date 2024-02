Tchad : le syndicat des agents de santé reconduit sa grève

Le SYNAST décide de reconduire la grève avec un service minimum de Cinq (05) jours ouvrables à partir de ce lundi 26 jusqu’au vendredi 01 mars 2024 sur toute l’étendue du territoire.

Réuni le 24 février 2024, pour évaluer la grève provoquée par l’augmentation des prix des produits pétroliers, le Syndicat National des Agents de Santé du Tchad (SYNAST) décide de poursuivre la cessation de travail. Il dénonce le silence du gouvernement.

Il s’agit d’une grève entamée le 20 février, pour dénoncer : « l’augmentation inattendue du prix de carburants ». Etaient présents à cette assise, le bureau exécutif, les responsables des cellules de bases du Syndicat National des Agents de Santé du Tchad (SYNAST).

Par conséquent, le SYNAST appelle le gouvernement à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux afin de décrisper la situation.

Pour rappel, depuis le 15 février 2024, un arrêté conjoint signé par les ministres en charge du Commerce et des Finances, fixaient l’augmentation du prix des produits pétroliers. Les prix du super et le gasoil actuellement observables sont respectivement de 730FCFA et 820FCFA, contre 518FCFA et 700FCFA autrefois.