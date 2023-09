Tchad : les autorités religieuses et traditionnelles s’imprègne du projet de Constitution

Des experts expliquent les différents axes inscrits dans le Projet de Constitution aux autorités religieuses et traditionnelles. Les travaux se déroulent dans l’enceinte du ministère des Affaires étrangères.

À travers un atelier qui se déroule du 28 au 29 septembre 2023, les autorités traditionnelles et religieuses prennent connaissance du contenu du projet de constitution. Le coup d’envoi de ces travaux a été donné par Haliki Choua Mahamat, ministre secrétaire général du gouvernement.

Pendant deux jours, les participants découvriront grâce aux interventions de plusieurs experts, le contenu du projet de constitution qui sera soumis au référendum du 17 décembre prochain.

Les participants seront édifiés sur les différents axes inscrits dans le Projet de Constitution, allant du Contexte et Justification aux différents titres (du premier au 16ème). Les questions relatives à l’Etat et à la souveraineté, aux Libertés et Droits Fondamentaux et Devoirs, au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, au Pouvoir Judiciaire, au Conseil Constitutionnel, à la Cour des Comptes, à la Haute cour de Justice, à la Justice Militaire, au Conseil Economique, Social Culturel et Environnemental, à la Commission Nationale des Droits de l’Homme, à la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel, au Haut Conseil des Chefferies Traditionnelles, aux Autorités Traditionnelles et Coutumière.

Le ministre Secrétaire général du gouvernement a invité les autorités religieuses et traditionnelles, à éclairer à l’issue de cet atelier, leurs fidèles et administrés respectifs afin de leur permettre de voter en leur âme et conscience.