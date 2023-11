Tchad : les champions d’Afrique de Tir à l’arc de retour au pays

L’avion qui transportait l’équipe mixte, championne d’Afrique de tir à l’arc a atterri à l’aéroport international Hassan Djamouss le 14 novembre 2023.

Hallas Maria Abaïfouta et Israël Maday ont été accueillis à leur arrivée par quelques responsables du ministère en charge de la Jeunesse et des sports et les membres de leurs familles. Le directeur général des Sports, Adam Netcho, a indiqué qu’il représente son ministre Patalet Geo. Cette équipe mixte, composée de jeunes tchadiens a été remporté le championnat d’Afrique de Tir à l’arc organisé à Nabul en Tunisie.

Ils ont remporté pour la première fois ce sacre qui les offre de facto, le ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Car c’est une La compétition est qualificative

Les championnats d’Afrique de tir à l’arc 2023, 13e édition des championnats d’Afrique de tir à l’arc, se sont déroulés du 7 au 12 novembre 2023 à en Tunisie.