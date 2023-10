Tchad : les dates de la 5e édition du Festival Dary connues

Le ministre des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique, du Tourisme et de l’Artisanat Abakar Rozzi Teguil a lancé la 5e édition du Festival Dary le 12 octobre 2023 au Palais des Arts et de la Culture.

La 5ème édition du festival DARY se déroulera du 23 décembre 2023 au 20 janvier 2024 au Palais des Arts et de la Culture. L’innovation est l’invitation des délégations des dix (10) pays de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et des pays ayant une forte diaspora au Tchad (Benin, Mali, Nigéria, Soudan, Togo, …). Elles viendront exposer la Culture et l’Artisanat de leur pays.

« Un espace particulier leur sera aménagé pour cet effet ».

« Après quatre éditions de brassage interculturel entre nos différentes provinces, il est désormais temps que le Tchad exporte sa culture non seulement vers d’autres pays de la sous-région mais également sur le plan international », rapporte le ministère des Affaires culturelles.