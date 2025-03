Tchad : les syndicats présentent leurs dolkéances au ministère de l’Education

Le ministre de l’Éducation Nationale, Aboubakar Assidick Choroma, et le secrétaire d’État à l’Éducation Nationale et à la Promotion Civique, M. Ahmat Youssouf Tahir, ont successivement rencontré, le 18 mars 2025, le Bureau exécutif du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) et celui de la Confédération Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST).

Les syndicalistes ont exposé les principales doléances des enseignants. Entre autres, la suspension des autorisations d’études, les impayés des primes de transport et de craie, les arriérés de salaires des nouveaux intégrés et l’état d’avancement de la relecture du décret n°477.

Après écoute, lkes patrons de l’éducation ont indiqué que le processus de la relecture du décret n° 477est en bonne voie. En ce qui concerne la suspension des autorisations d’études, ils rappellent que cette mesure temporaire vise à recadrer le système éducatif, qui souffre d’un manque d’enseignants. « Après l’expiration du moratoire, le ministère réfléchira à de nouvelles modalités de délivrance des autorisations d’études, afin de garantir un équilibre entre la formation des enseignants et les besoins du système éducatif. »

Au cours de ces rencontres, le ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion civique et ses partenaires sociaux ont réitéré leur engagement à renforcer le dialogue pour permettre aux activités scolaires de se dérouler dans un climat apaisé et constructif.