Tchad : lutte contre la fraude, le DG de douane rencontre les responsables des secteurs mobiles de la surveillance

Le directeur général des Douanes et droits indirects, Ousman Brahim Djouma, a effectué une visite le 1er février 2024 à la Brigade mobile, secteur du Chari- logone et Hadjer-lamis situé à Toukra.

À cette occasion, il a eu une séance de travail avec les responsables des différents secteurs mobiles de la surveillance, en présence du directeur de la surveillance et de la répression de la fraude. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la persistance du phénomène de la fraude sur le territoire national qui menace et perturbe la mobilisation optimale des recettes douanières et la sécurité des échanges commerciaux.

Dans ses propos à l’endroit des éléments de la surveillance, le directeur général des Douanes a adressé ses remerciements pour leur dévouement à la nation et a exprimé sa confiance envers eux et se dit convaincu pour leur capacité à relever les défis de la lutte contre la fraude. Il les a encouragé à être proactifs dans leur mission, à doubler de vigilance et faire preuve de professionnalisme et d’intégrité.

«Prenons conscience de notre engagement envers Dieu et l’Etat. Travaillons avec la crainte de Dieu pour servir l’intérêt général de la nation et soyez les dignes représentants de la Douane » a-t-il souligné.

Aussi conscient des difficultés auxquelles font face les secteurs mobiles en termes des moyens roulants et d’effectifs du personnel, le Général Ousman Brahim Djouma a rassuré ses collaborateurs de son soutien total dans l’amélioration de leurs conditions de travail et le renforcement de leurs effectifs avec des agents professionnels.

Avant de mettre terme à cette rencontre, le directeur général a exhorté les commandants, à prendre leur responsabilité en main, pour bien assurer leur mission avec aucun favoritisme.