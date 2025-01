Tchad : lutte contre le braconnage, sécurité renforcée dans la réserve de Faune de Bahr Salamat et à Zakouma

Dans le cadre de la lutte contre le braconnage, le ministère de l’Environnement a initié les actions de terrain pour stopper les prédateurs.

C’est dans cette logique que, suite à la recrudescence de braconnage dans la Réserve de Faune de Bahr Salamat et le Parc National de Zakouma, le ministère a mobilisé en dehors de force de défense et de sécurité, plusieurs éléments de la garde forestière et faunique sur le terrain.

« Une forte présence dans les sites avec une traque sans merci des braconniers et leurs complices », signale le département.

Pour le Chef du département de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous, aucune tolérance pour les criminels de la biodiversité. « Des résultats concrets sont en cours… », apprend-on.