Tchad : Mahamat Idriss Déby à Paris pour le 19ème Sommet de la Francophonie

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Paris le 2 octobre 2024, pour le 19ème Sommet de la Francophonie, qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2024.

Cet événement, réunissant des chefs d’État et de gouvernement francophones, vise à renforcer les liens culturels, économiques et politiques au sein de la francophonie. À son arrivée, Déby a été accueilli par l’ambassadeur du Tchad en France, Ahmad Makaila, ainsi que par d’autres membres de la délégation tchadienne. Au programme de son séjour, des rencontres bilatérales avec des responsables français, dont un entretien prévu avec le président Emmanuel Macron.

Le sommet se déroulera à Villers-Cotterêts et à Paris, avec pour thème : « Créer, innover et entreprendre en français ». En marge des discussions officielles, diverses activités culturelles seront proposées, notamment au Village de la Francophonie, au Festival « Refaire le monde » et au salon FrancoTech, célébrant ainsi la diversité et le savoir-faire des pays francophones.

Les enjeux économiques, politiques et culturels seront au cœur des débats, alors que les nations francophones cherchent à développer des solutions innovantes pour faire face aux défis contemporains.