Tchad : Mahamat Idriss Deby présente ses condoléances aux familles des élèves morts à Pala

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby à travers un message a adressé ses condoléances aux familles des élèves tués suite à l’effondrement du mur d’une salle de classe à Pala.

D’après les chiffres provisoires donnés par le ministère de l’Education nationale, ce sont cinq élèves qui sont morts après l’effondrement du mur d’une salle de classe à l’école primaire de l’EGTH à Pala. Le département signale également de nombres blessés, pris en charge à l’hôpital provinciale de Pala, dans le Mayo-Kebbi Ouest.

Face à cette situation tragique et choquante, le numéro 1 tchadien essaye d’apporter du réconfort. A travers un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby adresse ses condoléances. « J’ai appris avec consternation la triste nouvelle de l’effondrement d’une classe de l’école primaire de l’EGTH à Pala, ayant causé plusieurs morts et blessés. Face à ce drame qui a si durement frappé des enfants innocents, leurs proches et le corps enseignant, je présente mes sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Toute la lumière doit être faite sur ce qui s’est passé et les responsabilités doivent être situées afin que des tels drames ne se reproduisent pas. »