Tchad : militaire tué dans un bureau de vote, un cadre la coalition pour un Tchad Uni explique les circonstances

Un militaire chargé d’assurer la sécurité dans un bureau de vote a été mortellement poignardé le 6 mai 2024, à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddai.

L’incident s’est produit dans bureau de vote du septième arrondissement de la ville d’Abéché. La victime, Hamza Tahir Abdallah, militaire de la Direction Générale de la Réserve Stratégique (DGRS) a été mortellement poignardée à trois reprises par un électeur. Notamment à l’épaule et à la tête. Il va rendre l’âme à l’hôpital dans lequel il a immédiatement été conduit pour les soins médicaux.

La version du chef de mission provinciale pour la coalition pour un Tchad Uni. « Alors qu’un individu s’est présenté en retard et a voulu éviter les files d’attente, un membre des forces de l’ordre a voulu le rappeler au respect des rangs, cet individu a sorti une arme blanche par laquelle il a administré plusieurs coups de couteau à l’agent de sécurité qui a succombé de suite de ses blessures. », explique Abderahim Bireme Hamid. Il ajoute qu’il n’y a eu aucune dispute ni altercation entre les forces de sécurité et la population à propos de cet incident.

Le Procureur de la République a été saisi et le présumé auteur du crime est arrêté et remis à la police judiciaire pour plus d’enquête.