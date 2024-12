Tchad : ministère de l’Eau et Convalt Energy signent un accord pour des centrales solaires

Le ministère de l’Eau et de l’Énergie et Convalt Energy ont signé le 29 novembre 2024, un protocole d’accord la pour la mise en œuvre de trois projets solaires communautaires avec stockage par batterie.

Convalt Energy, par le biais de son unité de production d’énergie, et le ministère de l’Eau et de l’Énergie du Tchad s’engagent à éclairer certaines zones du pays à travers l’énergie solaire. C’est dans cet esprit que le ministre Passalé Kanabé Marcelin et président directeur général de CONVALT ENERGY, Hari Achuthan ont signé le protocole d’accord ayant pour objet la construction des centrales solaires de 3 MWc avec un système de stockage par batterie de 1,5 MWh dans les villes de Laï, Bongor et Moundou.

Pour le patron du département de l’Eau et de l’Énergie, la concrétisation de ces projets constitue une autre phase du renforcement des capacités de production d’énergie électrique du pays face à une demande sans cesse croissante des populations.

Ces projets devraient atteindre leur date de mise en service (COD) au quatrième trimestre 2025.