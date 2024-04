Tchad : plus de 100 professeurs d’universités reçoivent leurs toges

La cérémonie solennelle de distinction et de remise des toges aux Enseignants-chercheurs promus aux grades de Professeur Titulaire (PT), Maître des Conférences (MC) et Maître Assistant (MA) s’est tenue le 16 avril.

Elle a été présidée par le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique Tom Erdimi à l’Amphithéâtre du campus de Gardolé. Les lauréats, 117 au total, ont été évalués par les deux systèmes acceptés au Tchad pour l’accréditation de grades universitaires à savoir le CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur) et le CSUE (Conseil Supérieur des Universités d’Égypte).

Le ministre en charge de l’Enseignement supérieur a rappelé aux lauréats, les obligations liées à leur profession d’Enseignant-chercheur. Pour Tom Erdimi, un enseignant-chercheur n’est enseignant que s’il enseigne pleinement ses heures et ses matières. « Sa présence doit être permanente au sein de l’institution dont il enseigne » a-t-il ajouté.

Les enseignants quant à eux ont déploré le traitement salarial réservé aux enseignants-chercheurs de rang A qui est le plus bas de la sous-région.