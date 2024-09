Tchad : réduction de la mortalité maternelle, les Nations Unies apportent leur soutien

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu le lundi 9 septembre 2024, le coordonnateur résident du système des Nations Unies et coordinateur humanitaire.

Le coordonnateur du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, Dr François Batalingaya a rappelé le rôle du système des Nations Unies au Tchad et leur engagement pour le bien-être des populations mais aussi leur volonté de collaborer avec le gouvernement et d’autres acteurs pour relever les défis liés à la mortalité maternelle.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique Dabsou Guidaoussou a précisé que pour réduire la mortalité maternelle, il est essentiel d’augmenter les ressources humaines, de former et recruter davantage des professionnels de la santé.

Il a parlé aussi de l’utilité de fournir des équipements adéquats, d’équiper les hôpitaux provinciaux avec des matériels médicotechniques modernes et de sensibiliser, d’éduquer et d’informer les communautés sur l’importance des soins prénatals et postnatals.

Dabsou Guidaoussou a ajouté que le transfert de compétences aux nationaux est important pour la pérennisation des acquis.

La représentante de l’OMS au Tchad Dr Anya Blanche Philomène Malanga a soutenu l’idée de mettre la communauté au centre des actions de santé et de joindre l’acte à la parole.

Elle a rassuré de la disponibilité de son staff technique à poursuivre les activités avec ceux du ministère pour la conduite des activités communes.

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a relevé que pour réduire la mortalité maternelle et infantile, il faut impliquer la communauté pour rehausser les indicateurs.

Il a mis l’accent sur l’approche intégrée et les efforts visant à rendre le système de santé résilient pour assurer à tous les Tchadiens un bien-être sanitaire et en particulier au couple mère – enfant.

Dr Abdelmadjid Abderahim n’a pas perdu de vue les défis auxquels fait face le pays avec l’afflux des réfugiés et la situation des inondations, nécessitant une approche multisectorielle.

Le ministre de la santé publique a demandé à tous les partenaires techniques et financiers d’adopter une approche collective, tout se conformant au contenu du Plan National de Développement Sanitaire 4eme génération.

Source : ministère de la Santé