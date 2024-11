Tchad : rejet de la candidature de Mahamat Zen Bada aux élections législatives

L’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) a notifié à Mahamat Zen Bada, secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), du rejet de sa candidature aux élections législatives prévues pour le 29 décembre 2024.

Ce rejet survient après un examen minutieux de son dossier de candidature, qui a révélé plusieurs non-conformités avec les exigences légales en vigueur. Le principal motif réside dans la condamnation de Mahamat Zen Bada en 2012, par la Cour Criminelle, pour des faits de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics. Bien que le secrétaire général du MPS ait bénéficié d’une grâce présidentielle, la loi tchadienne stipule que les personnes condamnées pour corruption et malversations, même graciées, restent inéligibles. En effet, la grâce présidentielle, selon les textes en vigueur, ne supprime pas la condamnation qui continue d’apparaître au casier judiciaire, et l’individu ne peut prétendre à une candidature.

L’organe en charge des élections dit avoir constaté, une irrégularité supplémentaire. « Mahamat Zen Bada n’a pas fourni la preuve de sa mise en disponibilité du corps de la Police nationale », une exigence imposée par la législation électorale pour les fonctionnaires. En l’absence de ces documents, l’Agence a jugé que sa candidature ne respectait pas les conditions d’éligibilité fixées par la loi N°005/CNT/2024 sur le Code électoral.

L’ANGE a invité le parti à revoir sa liste pour s’assurer qu’elle soit conforme aux exigences légales, sous peine de voir d’autres candidatures rejetées.