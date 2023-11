Tchad : rencontre d’orientations et d’échanges avec les volontaires au ministère de la Jeunesse

Les locaux du ministère en charge de la Jeunesses, a abrité la rencontre d’orientations et d’échanges avec les volontaires nationaux bénéficiaires du Projet d’appui à l’autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad.

La rencontre d’orientations et d’échanges avec les volontaires nationaux est un cadre d’enseignement et d’orientations qui contribue, grâce au volontariat, à ce que les communautés, les sociétés humaines deviennent viables et capables de supporter le choc des changements sociaux.

En effet, « dans la mise en œuvre des programmes de Développement Durable, les volontaires sur le terrain redonnent l’espoir en notre humanité en contribuant à offrir des services de base de qualité afin de lutter contre la pauvreté, la faim, l’exclusion sociale, la prévention des risques et catastrophes », a indiqué la d’Etat à la Jeunesse et au Leadership Entrepreneurial, Fatimé Boukar Kossei. Selon elle, le but est d’améliorer l’accès à une éducation de qualité, conformément aux axes stratégiques de Développement Durable et à l’Agenda 2063 de l’Afrique ainsi que la vision 2030 « le Tchad que nous voulons ».

La rencontre a permis aux volontaires d’échanger sur les bonnes pratiques susceptibles d’être répliquées ou documentées, les meilleurs enseignements tirés et de recenser les difficultés des volontaires afin de proposer des solutions idoines. C’était aussi l’occasion d’identifier et d’analyser les nouveaux enjeux et défis qui se posent aux parties prenantes (volontaires, structures d’accueil, gouvernement et le PNUD) qui pourraient être pris en compte.

« Les témoignages de nos jeunes volontaires ainsi que les appréciations de leurs structures d’accueil nous montre l’étendue de la réussite de ce projet, mais aussi les défis que nous devons encore relever » affirme le SG du ministère, Passalet Lazaki.