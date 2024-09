Tchad : réponse aux inondations, le PAM fait un don de 25 000 sacs pour la construction des digues

Le secrétaire général du ministère de l’Action sociale, Mahamat Abdelkerim Bagari, a réceptionné, ce vendredi, un don du Programme Alimentaire Mondiale (PAM), composé d’une Unité de stockage mobile et des sacs.

Cet appui s’inscrit dans le cadre de la réponse collective aux inondations qui frappent durement les 23 provinces du pays. Les 25 000 sacs « joueront un rôle essentiel dans la construction et la réhabilitation des digues, des barrages, ainsi que dans la protection des berges, contribuant ainsi à la réduction des risques d’inondations pour les populations vulnérables », a indiqué la Chargée de Programmes Urgence du PAM au Tchad, Fatimata Dieng.

L’Unité de stockage mobile, d’une superficie de 320 mètres carrés, quant à lui, permettra d’augmenter la capacité de gestion des dons, facilitant ainsi l’acheminement et la distribution rapide de l’aide humanitaire dans les zones affectées.

Le secrétaire général du ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Mahamat Abdelkerim Bagari a, au nom du gouvernement, remercié le PAM pour ce don qui contribuera à augmenter la possibilité de stockage des vivres et non vivres.

Source : ministère de l’Action sociale