Tchad : signature de la feuille de route contre les mariages des enfants

Il s’est tenu ce 22 novembre 2024, à N’Djaména, la signature de la Feuille de route contre le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines.

La séance était couplée à la présentation des données sur la situation des enfants et adolescents au Tchad. La cérémonie était présidée par la ministre de la Femme et de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh. D’après le ministère, cela revêt un capital dans la lutte contre le mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines.

« 𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑞𝑢’𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎 é𝑡é 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡é𝑒 𝑑’𝑜ù 𝑑’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟è𝑠 𝑜𝑛𝑡 é𝑡é 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 à 𝑠𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 : 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒,𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑛é𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠, 𝑙’𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒.»

Il est important de préciser que, le Tchad a ratifié la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant ainsi que plusieurs Conventions et traités Internationaux.