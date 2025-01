Tchad : suspension des renseignements liés aux dossiers d’intégration

La mesure vise à réorganiser les archives si l’on s’en tient à la circulaire de l’Inspecteur Général des Services du ministère de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, Kainba Gafabé, rendu public le 16 janvier.

Les renseignements liés aux dossiers d’intégration sont suspendus pour un mois, du 20 janvier au 20 février 2025, informe le ministère de la Fonction publique. Le département fait savoir que cette pause permettra aux services des archives de mettre à jour les dossiers en instance. « Pour permettre aux services des Archives du Ministère de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale de classer, saisir et informatiser lesdits dossiers d’intégration. »

« Depuis quelques temps, il nous a été donné de constater un afflux de plus en plus croissant des lauréats issus des différentes écoles de formation professionnelles et universitaires aux services des Archives du ministère de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale pour se renseigner à propos de la situation de leurs dossiers d’intégration », peut-on lire dans la circulaire.