Tchad : un atelier pour redynamiser le système d’information sur les marchés à bétail en cours

Le Bureau Permanent de Recensement et des Statistique en Elevage (BPRSE), organise du 29 au 30 novembre 2023, un atelier national de validation du plan d’actions du Système d’Information sur les Marchés à Bétail (SIM B).

Cet atelier permettra de redynamiser le SIM bétail à travers l’élaboration de sa stratégie nationale de développement puis sa mise en œuvre pour une pérennisation efficace.

En ouvrant les travaux, le ministre de l’Elevage et des productions Animales Pr Abderahim Awat Atteib a souligné que les informations produites par le SIM Bétail contribuent comme outils d’aide de prise de décision dans le secteur de l’Elevage. Et cela nécessite également une synergie d’actions pour permettre de relever le défi afin de satisfaire l’ensemble des acteurs des marchés agropastoraux, notamment dans le cadre de la prise de décision commerciale.

Par la même occasion, le ministre en charge de l’élevage a réitéré ses remerciements à l’ensemble des partenaires techniques et financiers et en particulier la Banque mondiale et le CILSS, qui ont accompagné continuellement les SIM par leurs appuis multiformes.

Pour le Coordonnateur National du PRAPS-TD M. Yacoub Ibrahim Djouma, la modernisation du SIM Bétail représente l’un des objectifs majeurs de la composante 3 du PRAPS2-TD. Car, elle doit instaurer un suivi pérenne des marchés à bétail, permettant la création de bases de données nationales et régionales.